Здоровье 02 августа 2023, 16:27 Дерматолог Галлямова: аллергия на солнце проявляется волдырями и зудом

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В летний период у многих людей возникают аллергические реакции на воздействие ультрафиолетовых лучей. Они проявляются зудом и волдырями на коже, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, тяжелые формы аллергии также сопровождаются покраснениями и повышением температуры тела. Реакции могут возникнуть либо сразу, либо спустя полчаса после воздействия ультрафиолета.

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Врач отметила, что для профилактики подобных осложнений летом необходимо пользоваться кремами с SPF с высоким фактором защиты, сообщила «Национальная служба новостей».