Здоровье 25 января 2023, 11:10 Дерматолог Гайдаш заявила, что избыток ультрафиолета может серьезно навредить здоровью Дерматолог Гайдаш: любые ультрафиолетовые лучи спектров А и B — это зло для нашей кожи piqsels

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Кандидат медицинских наук, дерматолог-онколог Наталия Гайдаш в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что избыток ультрафиолета, как и его дефицит, могут серьезно навредить здоровью, однако солярий не стоит рассматривать в качестве замены солнечным лучам.

«На вопрос, можно ли зимой восполнить нехватку витамина D в солярии, ответ однозначный: нет. Потому что любые ультрафиолетовые лучи спектров А и B, какими бы они ни были „отредактированными“, — это зло для нашей кожи», — сказала медик.

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Ультрафиолет не будет вреден в утренние часы при коротком дозированном воздействии. Если человек начинает облучать кожу даже маленькими дозами, то он легко может заработать плоскоклеточный, базальноклеточный рак.

Искусственный загар может вызвать не только онкологические заболевания, но и кератоз, при котором появляются коричневые пятна. Это явление называется солнечным лентиго, резюмировала врач.