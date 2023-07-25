Здоровье 25 июля 2023, 15:12 Дерматолог Гайдаш рассказала, что если расчесать место комариного укуса, то рана будет заживать до месяца

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Дерматолог-онколог, кандидат медицинских наук Наталия Гайдаш в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что если расчесать место комариного укуса, то оно будет заживать около месяца.

Если кусает жалящее насекомое, то человек, притрагиваясь к ране, может разнести яд по телу. Также в ранку можно занести инфекцию, если чесать ее грязными руками.

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При нормальных условиях укус комара проходит за четыре дня, но если расчесать это место, то оно будет заживать гораздо дольше. Врач порекомендовала обработать место укуса хлоргексидином, а затем нанести антигистаминный препарат в виде геля.