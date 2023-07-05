Здоровье 05 июля 2023, 17:44 Дерматолог Гаевская, рассказала что гормональные нарушения и диабет вызывают выпадение волос

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Выпадение волос может быть серьезной причиной для обращения к врачу, потому что нередко свидетельствует о нарушениях в работе организма. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Лидия Гаевская.

Она отметила, что сильное выпадение волос могут провоцировать нарушения в гормональном фоне или диабет. Кроме того, нередко шевелюру теряют беременные и кормящие женщины.

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«У мужчин это может быть из-за гиперфункции, либо гипофункции щитовидной железы. И у женщин, в том числе. Потом также из-за большого количества, либо низкого количества тестостерона, то есть гормональные нарушения», — сказала врач.

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