Здоровье 06 марта 2023, 14:36 Дерматолог Филева рассказала, на какие заболевания указывает выпадение волос

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Выпадение волос может указывать на недостаток полезных микроэлементов в организме и нарушения в работе щитовидной железы. Об этом рассказала врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, на состояние волос влияет стресс и нарушение обмена веществ. Также с проблемой потери волосяного покрова головы сталкиваются люди с изменениями в гормональном фоне.

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Врач отметила, что при ухудшении состояния волос необходимо сдать соответствующие анализы.

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