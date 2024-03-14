Здоровье 14 марта 2024, 13:26 Дерматолог Федорова рассказала, что высыпания на коже могут сообщать об аутоиммунных заболеваниях

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Высыпания на коже могут сигнализировать сразу о нескольких проблемах в организме. Иногда они указывают на аутоиммунные заболевания, иногда — на проблемы с органами ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, врач-трихолог Анастасия Федорова.

Сыпь в виде пузырьков сообщает о различных видах инфекционных заболеваний. Они указывают на вирусы или грибковое заболевание кожи. А вот высыпания на лице в виде акне чаще всего говорят о проблемах с пищеварительным трактом.

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«Наличие собственно заболеваний кожи — псориаз, акне, атопический дерматит и другие дерматозы. При этих состояниях заболевает кожа как орган, и лечим мы ее на приеме у дерматолога», — процитировали «Известия» медика.