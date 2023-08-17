Здоровье 17 августа 2023, 16:44 Дерматолог Энтель заявила, что бородавки и родинки нельзя удалять народными средствами

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Бородавки и родинки нельзя удалять народными методами, поскольку это может привести к формированию различных видов онкологических заболеваний. Таким мнением с изданием «Газета.Ru» поделилась врач-косметолог, дерматолог Татьяна Энтель.

Медик рассказала, что многие люди пытаются избавиться от бородавок с помощью чистотела, рискуя заработать ожог кожи.

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«Среди новообразований могут быть родинки, которые, действительно, необходимо удалить, но только посредством хирурга-онколога с последующей гистологией», — процитировал сайт kp.ru дерматолога.

Энтель также посоветовала не использовать для усиления загара растительные масла и сок инжира.