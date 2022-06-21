Дерматолог Елена Юцмюц рассказала, как правильно загорать после 50 лет

После 50 лет в организме человека происходят необратимые процессы генетически детерминированного старения и фотостарения, передала «Вечерняя Москва». Загорать в этом возрасте можно, но делать это нужно с особой осторожностью, рассказала врач-дерматовенеролог Елена Юцмюц.

В этом возрасте снижается уровень коллагена и утончается роговой слой и подкожно-жировая клетчатка. Загар в таких условиях еще сильнее разрушает естественный эластин и подавляет клеточный иммунитет. При этом увеличивается риск гиперпигментации, кожа становится сухой и рябой.

«Ультрафиолетовые лучи есть двух типов: А и B. Каждые из них опасны по-своему. Так же как и полезны. Солнечный ожог, загар и витамин D человек получает с помощью B-лучей. Москвичи могут их не опасаться. Они сильно действуют в горах. Из-за них может развиться базалиома — рак кожи, а из-за ультрафиолета типа А — меланома», — отметила дерматолог.

От вреда помогут защититься кремы с SPF-фильтрами, уровень защиты должен быть не менее 50. Загорать лучше рано утром или ближе к вечеру.

«Я рекомендую загорать от 15 минут до одного часа в период до 10:00. Это безопасно и полезно. Правильный загар в малых дозах оказывает противорахитное и антидепрессивное действие. Также в наших широтах можно загорать после 17:00. А на юге — до 09:00 и после 18:00», — рекомендовала врач.