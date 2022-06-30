Дерматолог Егорова рассказала, кому стоит опасаться солнечных лучей

Яркое солнце может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний кожи. Таким мнением поделилась врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«На солнце происходит более тысячи мутаций в клетках, поэтому лучше ультрафиолетовых излучений избегать. Они вредны для нашей кожи. Загорать можно в ранние утренние часы либо вечером. Категорически запрещено загорать в то время, когда солнце светит перпендикулярно на тело», — пояснила медик.

По словам специалиста, не стоит загорать сразу по несколько часов. Гораздо лучше, если загар будет ложиться постепенно. Делать это необходимо в тех местах, где вы проживаете. Если же вы отправляетесь в отпуск в южные регионы, необходимо использовать солнцезащитное средство с защитой SPF 50+. Такие препараты помогают спасти кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, не вредя при этом загару.

При этом Егорова заявила, что ни в коем случае загорать нельзя людям с первым фототипом кожи. Такие люди имеют рыжие волосы и веснушки. Такие люди моментально сгорают на солнце. При этом безопасны лучи для тех, кто имеет смуглую кожу.