Здоровье 30 июня 2023, 18:27 Дерматолог Егорова рассказала, как сохранить кожу молодой Врач Егорова посоветовала бороться со старением кожи с помощью здорового образа жизни

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Чтобы избежать старения кожи, стоит придерживаться здорового образа жизни, а также соблюдать ряд процедур. Такой информацией поделился врач дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам медика, очень важно вовремя ложиться спать. Также стоит избегать жирной пищи. Можно также отказаться от жаренного, соленого, копченого, острого, сладкого и алкоголя. Среди процедур стоит обратить внимание на тейпирование, массаж и SMAS-лифтинг.

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«Тейпирование и массаж имеют временный эффект. Эти средства основаны на том, что мышцы лица одним концом прикреплены к кости, другим — к коже», — объяснила врач.