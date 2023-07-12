Здоровье 12 июля 2023, 19:58 Дерматолог Егорова рассказала, что курение и недостаток воды способствуют возникновению морщин

Читать 360tv в

Сухость кожи, активная мимика и нездоровый образ жизни способствуют преждевременному старению. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Она объяснила, что сохранить молодость можно, если отказаться от курения, пить достаточное количество воды и пользоваться солнцезащитным кремом. Кроме того, не пренебрегать увлажняющими средствами.

Реклама

«Увлажняющие питательные крема используем и также активно пользуемся биоревитализацией, мезотерапией — такими средствами, которые также предотвращают появление морщин и способствуют лучшему состоянию кожи», — сказала врач.

Авторы: