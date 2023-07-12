Здоровье 12 июля 2023, 17:21 Дерматолог Егорова посоветовала придерживаться диеты и пить сорбенты, чтобы быстрее избавится от симптомов аллергии

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Если у человека началась аллергическая реакция на пищу, то к антигистаминным средствам также стоит добавить сорберны и исключить некоторые продукты. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Она объяснила, что только комплексный подход позволит максимально быстро избавиться от симптомов.

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«Исключаем красное, оранжевое, желтое, жирное, жареное, соленое-копченое, острое, сладкое, алкоголь. Это на самом деле дает хороший противоаллергический эффект», — отметила врач.

Она также посоветовала аллергикам обязательно есть рыбу и авокадо. Благодаря содержащимся в этих продуктах жирам кожа становится более увлажненной.

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