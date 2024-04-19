Здоровье 19 апреля 2024, 13:03 Дерматолог Егорова посоветовала иметь как минимум три полотенца для разных частей тела

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Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила, что человек должен иметь как минимум три личных полотенца для разных частей тела. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Пациентам с проблемной кожей врач посоветовала обращать внимание на изделия с натуральным составом. Синтетических моделей стоит избегать, добавил сайт kp.ru.

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Егорова также напомнила о необходимости своевременной замены полотенца, которое легко может превратиться в рассадник бактерий.