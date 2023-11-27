Здоровье 27 ноября 2023, 18:11 Дерматолог Егорова назвала неправильное питание причиной появления покраснений на лице

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Красные пятна на коже лица зачастую возникают из-за неправильного и несбалансированного питания. Об этом сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, стоит избегать чрезмерного употребления квашеной капусты, корейской морковки и алкоголя. Также покраснения может вызвать себорейный дерматит.

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Дерматолог посоветовала людям с чувствительной кожей пользоваться мицеллярной водой и очищающими средствами с нейросенсином.