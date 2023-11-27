27 ноября 2023, 18:11
Дерматолог Егорова назвала неправильное питание причиной появления покраснений на лице
Красные пятна на коже лица зачастую возникают из-за неправильного и несбалансированного питания. Об этом сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, стоит избегать чрезмерного употребления квашеной капусты, корейской морковки и алкоголя. Также покраснения может вызвать себорейный дерматит.
Реклама
Дерматолог посоветовала людям с чувствительной кожей пользоваться мицеллярной водой и очищающими средствами с нейросенсином.
Врачи
Реклама
Реклама