10 июля 2023, 19:18
Дерматолог Егорова: чаще всего комары кусают людей с повышенным потоотделением
Укусам комаров особенно подвержены люди с повышенным потоотделением и нарушениями обмена веществ. Об этом сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, также насекомые часто кусают людей с сахарным диабетом и смуглой кожей.
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Дерматолог посоветовала не расчесывать укусы и в случае аллергических реакций использовать антигистаминные препараты. Врач отметила, что на раздраженную кожу можно нанести гидрокортизоновую либо преднизолоновую мазь.
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