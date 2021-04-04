Дерматолог дал советы по уходу за кожей лица весной

Весеннее солнце опасно для людей с пигментацией кожи. В этот период им надо беречь себя и пользоваться солнцезащитными кремами c фактором защиты (SPF) 50+. Об этом «360» рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Она пояснила, что солнце весной очень агрессивно и людям с веснушками или другим видом пигментации кожи лица перед выходом на улицу лучше наносить специальное средство защиты.

«Есть достаточно большое количество людей, у которых аллергия на солнышко. Чтобы предотвратить все эти неприятные проявления нужно пользоваться факторами защиты 50+, это любые солнцезащитные средства», — рассказала она.

Эксперт отметила, что всем подойдет универсальный совет. Лицо и маска, которая остается необходимым предметом гардероба, должны оставаться чистыми, что с кожей не было проблем.

Девушкам, которые пользуются косметикой, вечером нужно хорошо смывать с лица тональный крем, подобрав его под свой тип кожи. Остатки нужно смыть специальным пилингом-скаткой или протереть лицо хлоргексидином.

Солнечная погода в Центральной части России останется не надолго. На следующей неделе зима попробует вернуть свои права, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что понедельник и вторник еще останутся весенними, а начиная со среды в центральную Россию придут дожди с мокрым снегом. К четвергу к ним добавится мощный вихрь, который принесет еще большее количество осадков. Температура опустится до +3…+6 градусов.