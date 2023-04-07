Здоровье 07 апреля 2023, 23:14 Дерматолог Чижов рассказал, какие способы лечения акне могут быть опасны Дерматолог Чижов посоветовал отказаться от салицилового спирта при лечении акне

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Некоторые распространенные способны лечения акне могут навредить коже. Такой информацией поделился российский дерматолог Александр Чижов. Об этом сообщил издание «Москва 24».

Специалист пояснил, что в борьбе с акне лучше не использовать салициловый спирт. Такое средство ведет к обезвоживанию кожи, а также провоцирует появление трещин. При этом салициловая мазь ведет к образованию комедонов, написала «Общественная служба новостей».

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«Также из лайфхаков пациентов с акне необходимо отметить нанесение меда на высыпания. Делать это категорически запрещается, так как продукт является аллергенным продуктом», — отметил медик.