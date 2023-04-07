07 апреля 2023, 23:14
Дерматолог Чижов рассказал, какие способы лечения акне могут быть опасны
Дерматолог Чижов посоветовал отказаться от салицилового спирта при лечении акне
Некоторые распространенные способны лечения акне могут навредить коже. Такой информацией поделился российский дерматолог Александр Чижов. Об этом сообщил издание «Москва 24».
Специалист пояснил, что в борьбе с акне лучше не использовать салициловый спирт. Такое средство ведет к обезвоживанию кожи, а также провоцирует появление трещин. При этом салициловая мазь ведет к образованию комедонов, написала «Общественная служба новостей».
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«Также из лайфхаков пациентов с акне необходимо отметить нанесение меда на высыпания. Делать это категорически запрещается, так как продукт является аллергенным продуктом», — отметил медик.
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