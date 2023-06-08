Здоровье 08 июня 2023, 12:30 Дерматолог Чижов призвал россиян не использовать при солнечных ожогах спирт и сметану

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При выходе на солнце нужно обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF 50 или выше. Об этом «Москве 24» рассказал врач-дерматолог Александр Чижов.

Он напомнил, что, если человек все-таки получил ожог, то нужно уйти в тень. Хорошим способом справиться с покраснением и болью он назвал прохладную ванну. В ней можно провести 10-15 минут. Также врач рекомендовал приложить к сгоревшему участку лед в салфетке.

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При этом Александр Чижов напомнил, что категорически запрещается смазывать обгоревшую кожу сметаной, кефиром, маслом или вазелином. Из-за содержащихся в продуктах жиров состояние только усугубится. Также под запретом спиртосодержащие средства.

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