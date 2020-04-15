Дерматолог: частое мытье рук может быть вредным

За последние месяцы люди привыкли часто и тщательно мыть руки из-за пандемии. Однако это правило гигиены без правильного ухода за кожей может привести к негативным последствиям. Такое мнение высказала доктор медицинских наук Екатерина Васильева.

«Безусловно, частое мытье рук не способствует здоровью кожи, тем более если мы говорим о необходимости частого применения антисептиков. Кожа теряет жировую прослойку, которая придает ей эластичность и необходима для защиты не только от повреждений, но и от потери жидкости», — заявила врач ТАСС.

По ее словам, микротрещины наоборот дают возможность инфекции проникнуть в кожу человека. Вирусные заболевания могут возникнуть из-за пересушенной и потрескавшейся кожи. Иногда чрезмерная гигиена приводит к появлению бородавок и экзем. Особенно это касается людей с атопическим дерматитом. Если у атопиков появилась аллергия на антисептики, нужно заменить это средство. Лучше всего подойдет семидесятипроцентный спиртовой раствор.

Васильева, которая является профессором кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова, посоветовала сейчас чаще мазать руки увлажняющим кремом. Это можно делать пять-шесть раз в день. Питательный крем можно применять два-три раза в сутки.

Вспышка нового типа коронавируса возникла в Китае в конце 2019 года. Позже эпидемия охватила весь мир. По последним данным, в России зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения. Врачи советуют часто мыть руки и дезинфицировать поверхности, до которых дотрагивались другие люди. Это мера поможет избежать заражения.