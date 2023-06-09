Здоровье 09 июня 2023, 16:05 Дерматолог Чайкина посоветовала умываться теплой водой комфортной температуры

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Многие люди считают, что умывание ледяной водой поможет избавиться от расширенных пор на лице и прыщей. Такие утверждения опровергла врач-дерматолог Светлана Чайкина в беседе с «Доктор Питер».

По словам специалиста, ледяная вода действительно может сделать поры немного уже, однако этот эффект будет непродолжительным. Также после такого умывания с лица не уйдут прыщи, их появление в основном связано с нарушениями в обменных процессах организма.

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Врач посоветовала умываться только теплой водой комфортной температуры, сообщил «Царьград».