Дерматолог Божок назвала опасные последствия трещин на пятках | 360°

Все новости

Спорт

14 сентября 2022, 16:45

Расследование дела о возможном допинге фигуристки Валиевой завершили

Мир

14 сентября 2022, 16:43

Армения обратилась к России в том числе за военной помощью — Пашинян

Реклама

Криминал

14 сентября 2022, 16:40

Осужденные за убийство младенца калининградские врачи обжаловали приговор

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Общество

14 сентября 2022, 16:31

Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Здоровье

14 сентября 2022, 16:10

Дерматолог Божок назвала опасные последствия трещин на пятках

Читать 360tv в

Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала, что трещины на пятках могут воспалиться. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Она отметила, что в воспаления может попасть инфекция, и тогда последствия будут тяжелыми.

Реклама

«Там моментально начинает распространяться инфекционный процесс, вплоть до обездвиживания, из-за болевых ощущений», — рассказала врач.

Реклама

Она рекомендовала увлажнять поврежденные участки кожи и есть побольше продуктов, содержащих витамины групп А и Е.

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама