Дерматолог Божок назвала опасные последствия трещин на пятках | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Дерматолог Божок назвала опасные последствия трещин на пятках

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Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала, что трещины на пятках могут воспалиться. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Она отметила, что в воспаления может попасть инфекция, и тогда последствия будут тяжелыми.

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«Там моментально начинает распространяться инфекционный процесс, вплоть до обездвиживания, из-за болевых ощущений», — рассказала врач.

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Она рекомендовала увлажнять поврежденные участки кожи и есть побольше продуктов, содержащих витамины групп А и Е.

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