Дерматолог Бондаренко посоветовала не пить кофе во время еды

Не стоит пить кофе во время приема пищи, так как напиток может воспрепятствовать усвоению многих полезных витаминов и микроэлементов. Такой информацией поделилась дерматолог Мария Бондаренко. Об этом сообщил Пятый канал.

Медик пояснила, что кофе мешает усвоению кальция. Из-за этого качество костей, ногтей и волос может значительно снизиться. Также он не дает усваиваться цинку. Этим веществом богаты сыры, пшеничная мука, хлебобулочные изделия и овощи, передали «Аргументы и факты».

Бондаренко посоветовала пить кофе примерно через час после основного приема пищи.