Дерматолог Базылева заявила, что прыщи у взрослых возникают из-за стресса | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Дерматолог Базылева заявила, что прыщи у взрослых возникают из-за стресса

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Существует несколько причин, которые способны вызвать прыщи во взрослом возрасте. Среди них — стресс, неправильное питание, курение и ряд других факторов. Такой информацией поделилась косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy Алтана Базылева. Об этом сообщила Lenta.Ru.

«Если юношеские угри, как правило, поражают все лицо или Т-зону (лоб, нос, подбородок), у взрослых женщин они локализуются в основном в нижней трети лица и в U-зоне, по линии нижней челюсти. Представлены высыпания чаще всего глубокими болезненными узелками, так называемыми подкожниками, а также комедонами и мелкими гнойничками», — пояснила специалист.

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Эксперт пояснила, что причина появления акне заключается в определенном типе строения и активности сальных желез. Определяется этот фактор генетикой, передало РИА ФАН.

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По словам специалиста, чтобы полностью побороть прыщи во взрослом возрасте, важно пройти курс лечения. Однако уход за кожей не стоит прекращать даже после ухода прыщей, так как высок риск рецидива, передали «Известия».

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