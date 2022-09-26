Дерматолог Базылева объяснила, с чем связано акне в зрелом возрасте | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber Дерматолог Базылева объяснила, с чем связано акне в зрелом возрасте Дерматолог Базылева: чаще всего появление акне в зрелом возрасте связано со стрессом Unsplash

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Косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy Алтана Базылева с разговоре с изданием Lenta.ru заявила, что чаще всего появление акне в зрелом возрасте связано со стрессом, неправильным питанием и курением.

Медик отметила, что косметологи выделяют три подтипа акне взрослых людей. Истинно поздними считаются те высыпания, которые появились после 25 лет.

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«Чаще от акне такого типа страдают женщины. Для него характерна определенная локализация. Если юношеские угри, как правило, поражают все лицо или Т-зону (лоб, нос, подбородок), у взрослых женщин они локализуются в основном в нижней трети лица и в U-зоне, по линии нижней челюсти. Представлены высыпания чаще всего глубокими болезненными узелками, так называемыми „подкожниками“, а также комедонами и мелкими гнойничками», — процитировало ИА Nation News слова Базылевой.

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Вторый тип связан со стойкими или персистирующими акне — высыпаниями, которые появились в пубертатном периоде и сохраняются во взрослой жизни.

К третьему типу медики относят рецидивирующее акне, которое началось в подростковый период, затем регрессировало и через некоторое время появилось во взрослом возрасте.

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