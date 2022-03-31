Дерматолог Баллирано рассказала о опасности молочных продуктов

Дерматолог Татьяна Баллирано рассказала, что к 30 годам следует ограничить потребление молочной продукции, так как это вредно для здоровья. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайт utro.ru, к этому возрасту в организме вырабатывается меньше ферментов, которые расщепляют лактозу. В итоге молочные продукты начинают негативно влиять на организм, что сказывается и на внешности.

Основные признаки такого состояния — прыщики, неровность кожи, отеки и впалые щеки. Чтобы избежать подобного, следует тщательно следить за питанием, заключила Баллирано.