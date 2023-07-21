Здоровье 21 июля 2023, 14:13 Дерматолог Арканников посоветовал для красивого загара пользоваться лосьоном и избегать агрессивного солнца

Читать 360tv в

Чтобы загар был красивым и ровным, нужно соблюдать всего два правила. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников.

Он рассказал, что крайне важно использовать солнцезащитный крем. Это первое правило, которое нужно соблюдать неукоснительно. Второе — загорать только в правильное время. Врач напомнил, что принимать солнечные ванны следует до 11 утра и после пяти часов вечера.

Авторы: