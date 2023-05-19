Здоровье 19 мая 2023, 15:07 Дерматолог Антонова объяснила, что родинка может переродиться в меланому из-за воздействия солнца

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Интенсивное воздействие солнца может запустить процессы перерождения обычной родинки в меланому. Об этом «Москве 24» рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

По ее словам, именно нахождение под агрессивными солнечными лучами и пренебрежение защитными средствами являются одними из главных причин возникновения меланомы. Поэтому врач рекомендовала пользоваться кремами с высоким SPF-фильтром или вообще отказаться от загара.

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Кроме того, как добавил сайт «Аргументы и факты», рак может возникать и по другим причинам. Например, из-за травмирования родинки или попытки ее самостоятельно удалить.

«Любое травмирование новообразования также увеличивает риск его перерождения в рак. Поэтому пытаться самостоятельно сковырнуть, отрезать родинку очень опасно. <…> Агрессивные химические вещества сожгут не только новообразование, но и захватят соседнюю здоровую ткань», — подчеркнула Ольга Антонова.

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