Здоровье 14 августа 2023, 11:52 Дерматолог Антонова: кератоакантома на коже может быть предвестником развития рака

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Быстрорастущая опухоль кожи, кератоакантома, входит в группу новообразований, которые склонны к перерождению из доброкачественного состояния в злокачественное. Об этом рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова в беседе с«Москвой 24».

По словам специалиста, также предвестником развития рака может стать старческая кератома, представляющая из себя небольшое пятно на коже. Кроме того, на появление опухолевого заболевания указывает кожный рог на открытых участках тела.

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При обнаружении таких новообразований врач посоветовала обратиться к специалисту для проведения гистологического исследования.