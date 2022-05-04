Дерматолог Андреанова предупредила об опасности весеннего солнца

Весеннее солнце может казаться безопасным, однако это иллюзия: защищать кожу нужно начинать уже сейчас, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.

«Особенно опасно весеннее солнце! Оно воздействует на неподготовленную форму, вызывая фотодерматозы и ожоги. Не забывайте наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 и больше. Обновлять его нанесение нужно каждые три часа», — рекомендовала врач.

Солнечные лучи при длительном воздействии способствуют преждевременному старению кожи, а также появлению гиперпигментации. Кроме того, они могут вызвать онкологические поражения кожи: плоскоклеточный рак, базалиому и меланому.

Если не забывать про защиту кожи, солнце приносит только пользу, отметила врач. Оно является источником витамина D и хорошего настроения.

Дерматолог Екатерина Вертиева ранее рассказала, что злоупотребление загаром может привести к появлению купероза.