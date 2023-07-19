19 июля 2023, 17:09
Дерматолог Акулова порекомендовала отложить пилинги на осенне-зимний период
Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Акулова в разговоре с изданием «ФедералПресс» посоветовала отложить глубокие пилинги на осенне-зимний период. По словам медика, после этой процедуры необходима реабилитация.
Что касается легких пилингов, то они допустимы и в летнее время. Они улучшают качество кожи, уплотняют ее и повышают эластичность.
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Медик добавила, что процедура лазерной эпиляции противопоказана за две недели до поездки на море и после нее. В летний период необходимо пользоваться солнцезащитным кремом с максимальным SPF, отметила врач.
Красота
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