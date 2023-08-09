Здоровье 09 августа 2023, 15:10 Дерматокосметолог Дмитрий Урман рассказал, что убрать второй подбородок можно, если спать на спине

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Врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман в разговоре с изданием Lenta.ru сообщил, что не всегда второй подбородок появляется из-за лишнего веса. Иногда причиной может стать сутулость или неправильный сон.

Медик посоветовал стараться спать на спине, а также выбирать для сна правильную подушку. По его словам, она должна фиксировать форму головы, препятствуя напряжению мышц шеи, написал сайт kp.ru.

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Врач рассказал, что во время работы за компьютером надо стараться не сутулиться и не напрягать мышцы.