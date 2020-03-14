Дерипаска порекомендовал ввести в России полный карантин

Миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в России полный карантин. Он заявил, что если не контролировать эпидемию, то последствия могут быть серьезными. Даже серьезнее, чем развал страны в 1991 году.

В своем Telegram-канале Дерипаска опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что страна не готова к эпидемии — люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности.

Он отметил, что русская культура, стиль жизни и отношение к эпидемии не дают никакого шанса избежать массового заражения.

«Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал бизнесмен.

По его мнению, как можно скорее надо закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить гражданам возможность два месяца провести дома. Он указал, что руководители предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимое, чтобы обеспечить карантин.

По словам Дерипаски, 60 дней - это минимальный срок для выявление и лечения большинства заболевших.

В декабре 2019 года в Китае обнаружили первого больного с коронавирусом. Спустя 3 месяца число инфицированных достигло 141 тысячи. Погибли 5371 человек. С 16 марта Россия ограничивает воздушные перевозки со всеми странами Евросоюза. Исключение составляют рейсы из Москвы в европейские столицы и обратно.