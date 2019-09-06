Депздрав опроверг вспышку пневмонии в роддоме Москвы

СМИ распространили сведения о вспышке внутриутробной инфекции в столичном роддоме № 4. В департаменте здравоохранения Москвы опровергли эти сведения, назвав их не соответствующими действительности.

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В пресс-службе департамента пояснили, что внутриутробную пневмонию диагностируют новорожденным, у которых в течение первых 72 часов после рождения фиксируют проявления инфекции в виде дыхательных нарушений. Возникает внутриутробная пневмония из-за инфекционных заболеваний, в том числе и банальной ОРВИ, которые женщина переносит во время беременности.

«Врожденная пневмония не передается от ребенка к ребенку, а передается ребенку только от матери в период беременности, что исключает возможность возникновения вспышки данного заболевания», — подчеркнули в департаменте здравоохранения.

В ведомстве добавили, что в родильном доме № 4 при ГКБ имени Виноградова в течение 10 лет не было вспышки инфекций среди новорожденных и женщин.

С 31 августа по 6 сентября в палате интенсивного наблюдения находились двое детей, которым поставили диагноз «внутриутробная пневмония». Их состояние оценивалось как средней тяжести с благоприятным прогнозом. Одного малыша позже перевели в другую больницу, в отделение интенсивной терапии.