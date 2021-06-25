Депздрав Москвы составил перечень сотрудников для перехода на удаленку

На следующей рабочей неделе организации Москвы должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% непривитых сотрудников от коронавируса, работников старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Департамент здравоохранения уточнил перечень сотрудников, которые должны работать из дома.

В список включили беременных, а также тех, у кого проходит послеродовой период. Кроме того, на удаленную работу должны отправиться люди с сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями.

Также на рабочие места могут не приезжать сотрудники с болезнями мочеполовой системы, органов дыхания, иммунными заболеваниями, а также те, кому трансплантировали органы и ткани. Все эти люди находятся в группе риска заражения коронавирусом.

Не попадают под требование о переводе сотрудников на удаленную работу медицинские организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса и Росатома.

Мэрия пригрозила административной ответственностью организаторам, которые не выполнят это требование.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе установили новый антирекорд по количеству госпитализаций людей с коронавирусом. Из общего числа тех, кто попал в больницы, 15% находятся в реанимации.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 7916 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 1772 человека. Подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются 669 пациентов. Умерли 98 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.