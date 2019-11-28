Депздрав Москвы показал ролик о вампирах, которые боятся крови «антипрививочников»

Департамент здравоохранения Москвы снял юмористический социальный ролик о прививках. В нем врач объясняет вампиру и его дочери, что пить кровь «антипрививочников» смертельно опасно.

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В финале ролика вампир предполагает, что родители отказываются от вакцинации своих детей, чтобы уберечь их от таких как он. Врач подтверждает его догадку и говорит, что это единственная возможная причина отказа от прививок.

В пресс-службе столичного Депздрава рассказали РИА «Новости», что ведомство отошло от сложных медицинских терминов и бюрократических конструкций во время общения с москвичами. «В конкретном случае с роликом про вампиров мы решили привлечь внимание к проблеме отказа от прививок с помощью юмора и нестандартного подхода», — приводит агентство слова собеседника.

Также в ведомстве напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)назвала отказ от прививок одной из самых серьезных опасностей, с которыми сейчас сталкивается человечество.