Депздрав Москвы опроверг слухи о побочных действиях вакцины от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг слухи о побочных действиях, которые возникают из-за вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее такая информация появилась в некоторых СМИ.

В ведомстве отметили, что СМИ опубликовали новость о побочных эффектах, которые появляются после прививки. Кроме того, в материале сообщили, что за участниками исследования вакцины не ведут медицинское наблюдение.

«В первый же день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, инициативно связался врач телемедицинского центра», — отметили на сайте департамента.

Там уточнили, что участник рассказал про симптомы: ломоту и небольшое повышение температуры. В следующие два дня консультации продолжились, однако жалоб на плохое самочувствие уже не было, состояние участника было удовлетворительным.

Департамент здравоохранения отметил, что у некоторых пациентов после прививки от COVID-19 может наблюдаться ряд симптомов. Речь идет о головной боли, ознобе, повышении температуры или общем недомогании.

«Это неприятные, но совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы, возникающие в четко определенные сроки после вакцинации, и которые полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что такие симптомы фиксируют у 15% испытуемых — у остальных 85%: побочных эффектов нет совсем. В Депзраве уточнили, что пациент рассказал о высокой температуре после того, как ему ввели второй компонент вакцины. К нему сразу направили бригаду скорой и предложили госпитализировать в стационар, но он отказался, чтобы наблюдать за его состоянием, направили вторую бригаду врачей, которые также предложили поехать в больницу — но тоже снова отказ. Его также обследовали в поликлинике, где не выявили никаких осложнений, связанных с прививкой от коронавируса.

«На следующий день обследование было проведено в поликлинике, а по его результатам совместную консультацию провели врачи кардиолог и терапевт телемедицинского центра: осложнений, которые могли бы быть связаны с введением вакцины, не выявлено. По имеющимся заболеваниям были показаны кардиологические препараты», — сказано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что пациент в любое время может выйти на связь с врачом телемедицинского центра, которому может рассказать о самочувствии. С момента прививки с ним провели уже 18 телемедицинских консультаций.