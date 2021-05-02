Депздрав Москвы опроверг проверку больниц «тайными пациентами»

Проверки медицинских учреждений Москвы проходят в плановом режиме. Привлекать для этого «тайных пациентов» не планируется. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил департамент здравоохранения российской столицы.

В ведомстве пояснили, что проверкой врачей и больниц занимаются специальные медицинские инспекторы и сотрудники линейного контроля.

«Никаких „тайных пациентов“ департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся в плановом порядке», — заявили в департаменте.

Накануне Baza сообщила о том, что за поведением врачей в московских больницах начнут следить «тайные пациенты». По данным издания, они посетят врачебные учреждения в период майских праздников. Причиной такого решения стал скандал в городской клинической больнице имени Иноземцева, где пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой.

ИА НСН напомнило, что после распространения по Сети видео из медицинского учреждения медсестер отстранили от работы за недопустимое поведение. Кроме того, уволили главного врача больницы.

Собственную проверку провели следователи. По ее итогам они завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».