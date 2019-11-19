Депутаты приняли закон о допвыплатах врачам за выявление рака

Депутаты приняли в третьем чтении правительственный закон о стимулирующих выплатах врачам, которые в ходе диспансеризации и профилактических осмотров выявили онкологические заболевания. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Закон предусматривает стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в период с 2020 по 2022 годы. Порядок и условия предоставления выплат будут регулироваться правительством. Кабмин также будет определять размер и порядок выплат.

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«Документом предоставляются в 2020–2022 годах межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС, которые пойдут на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения», — отметили в пресс-службе Госдумы.

Тем же законом меняется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования. С 2020 года софинансирование будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета. Перечень организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, будет утверждать регион.