Депутаты приняли закон о допвыплатах врачам за выявление рака
Закон предусматривает стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в период с 2020 по 2022 годы. Порядок и условия предоставления выплат будут регулироваться правительством. Кабмин также будет определять размер и порядок выплат.
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«Документом предоставляются в 2020–2022 годах межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС, которые пойдут на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения», — отметили в пресс-службе Госдумы.
Тем же законом меняется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования. С 2020 года софинансирование будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета. Перечень организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, будет утверждать регион.