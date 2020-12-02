Депутаты предложили тестировать школьников на употребление алкоголя

Зампред Госдумы Ирина Яровая отметила, что серьезной причиной семейного неблагополучия является алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление вредных веществ. Уточняется, что при положительном тесте с подростком будет работать волонтер, который наставит его на верный путь.

Председатель Попечительского совета Фонда «Здоровая страна» Дмитрий Валюков подчеркнул, что поддерживает такую идею. Он объяснил, что раннее обнаружение у ребенка склонности к психоактивным веществам поможет пресечь проблему на корню.