Депутаты предложили создать агентство по делам одиночества | 360°

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Депутаты предложили создать агентство по делам одиночества

Партия ЛДПР предложила создать Агентство по делам одиночества для оказания помощи

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В России может появиться Агентство по делам одиночества. Инициативу предложил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он поделился идеей в интервью РИА «Новости».

«Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества», — рассказал Леонов.

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По его словам, похожие организации уже существуют в ряде стран. Сотрудники таких компаний участвуют в проработке вариантов оказания психологической поддержки населения.

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Леонов отметил, что свыше пяти миллионов жителей России страдают разнообразными расстройствами психики. В основном это несерьезные формы, однако сам факт их наличия не может считаться нормой.

«Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество», — сказал депутат.

Он сообщил, что с такой проблемой сталкиваются жители мегаполисов. Леонов отметил, что первичная психологическая помощь должна стать общедоступной. Более того, Леонов призвал избавиться от негативных стереотипов о людях, посещающих психотерапевта.

Госдума РФ

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