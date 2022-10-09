Депутаты предложили создать агентство по делам одиночества | 360°

Здоровье 09 октября 2022, 09:51 Поделиться Telegram

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Viber Депутаты предложили создать агентство по делам одиночества Партия ЛДПР предложила создать Агентство по делам одиночества для оказания помощи freepik

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В России может появиться Агентство по делам одиночества. Инициативу предложил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он поделился идеей в интервью РИА «Новости».

«Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества», — рассказал Леонов.

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По его словам, похожие организации уже существуют в ряде стран. Сотрудники таких компаний участвуют в проработке вариантов оказания психологической поддержки населения.

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Леонов отметил, что свыше пяти миллионов жителей России страдают разнообразными расстройствами психики. В основном это несерьезные формы, однако сам факт их наличия не может считаться нормой.

«Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество», — сказал депутат.

Он сообщил, что с такой проблемой сталкиваются жители мегаполисов. Леонов отметил, что первичная психологическая помощь должна стать общедоступной. Более того, Леонов призвал избавиться от негативных стереотипов о людях, посещающих психотерапевта.

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