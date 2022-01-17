Депутаты объяснили, как будет проходить вакцинация от коронавируса у подростков

Российскую вакцину от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которая называется «Спутник М», должны начать применять уже на этой неделе. Вакцинация детей будет только добровольной, а при отказе от нее к ним не должны применять никакие ограничения, рассказали депутаты «Парламентской газете».

«Клинические исследования, которые проводили на базе двенадцати детских лечебных учреждений Москвы, подтвердили ее (вакцины — прим. ред.) безопасность и эффективность. Хочу подчеркнуть, что прививать детей будут только добровольно», — сказал глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что возможность вакцинации для детей необходима, потому что всегда легкое течение болезни у детей — это заблуждение, а сейчас наступает новая волна СОVID-19, и дети тоже могут оказаться в реанимации.

В Минздраве уточнили, что детям до 15 лет прививку будут делать после согласия родителей, а после 15 — с их согласия. Вакцина, так же, как и для взрослых, будет состоять из двух компонентов, вводимых с промежутком времени в 21 день.