Депутат заявил о необходимости блокировать фейки про вакцины от коронавируса

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что новый закон о борьбе с фейками в социальных сетях необходимо скорректировать. По его словам, нужно обязать ресурсы блокировать недостоверные публикации о вакцинации от коронавируса, написала «Парламентская газета».

Он направил соответствующий запрос руководителю Роскомнадзора Андрею Липатову.

«В последнее время в социальных сетях распространяется большое количество информации о вреде прививок, которая не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — подчеркнул Фаррахов.

Он отметил, что недостоверная информация о прививках является социально опасной. В своем запросе в Роскомнадзор он подчеркнул, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала отказы от вакцинации одной из серьезных угроз жизни людей.