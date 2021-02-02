Депутат выступил за разработку нацпрограммы психического здоровья в России

По словам специалиста, психические заболевания составляют пятую по популярности причину, из-за которой люди получают листы о нетрудоспособности. Кроме этого, россиянам чаще всего устанавливают инвалидность как раз при таких недугах.

«Я глубоко убежден, что нам нужно развивать направление психиатрии. К сожалению, после пандемии нас ждет рост заболеваемости психических расстройств. Поэтому сейчас на психиатрию и психическое здоровье необходимо обратить большое внимание», — подчеркнул эксперт.

До пандемии у нашей системы здравоохранения было два приоритета — онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Менделевич пояснил, что в настоящее время нельзя думать лишь об этих направлениях. Пока не закончена дискуссия врачей-психиатров по теме, какая именно помощь требуется психически больным — стационарная либо амбулаторная. В России еще нет концепции развития лечения этих пациентов.