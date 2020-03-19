Депутат Верховной рады заразил коронавирусом жену
Сергей Шахов, депутат Верховной рады из парламентской группы «Доверие», заразил коронавирусом жену. Об этом он рассказал в Facebook во время прямой трансляции, написал RNS.
«Вопрос, о том заболела ли моя супруга — да, действительно, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела супруга», — заявил депутат.
В данный момент супруга депутата находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.
Напомним, Шахов заразился коронавирусом после поездки во Францию и Швейцарию в первой половине марта.