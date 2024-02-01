Здоровье 01 февраля 2024, 18:17 Депутат Тумусов поддержал идею премирования врачей, которые смогли убедить женщин сохранить беременность

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Если врач сумел отговорить беременную женщину от аборта, то было бы правильным решением поощрить его финансово. Таким мнением с RT поделился первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он подчеркнул, что в стране нужно повышать рождаемость, и государство разрабатывает различные меры поддержки. У забеременевшей женщины есть право как рожать, так и нет. Но если врач сумел угововорить ее сохранить ребенка, то заслуживает дополнительной выплаты.

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«Это хорошая мера, стимулирующая врачей вести такую работу и, естественно, нужная для страны. Но здесь необходимо внимательно определить грань, что это именно врач убедила, и тогда производить плату. Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить», — подчеркнул депутат.

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