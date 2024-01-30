Здоровье 30 января 2024, 16:25 Депутат Тумусов назвал опасным вживление имплантов в мозг человека

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Вживление имплантов в мозг человека не в медицинских целях — это очень опасная затея. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.

Он прокомментировал тот факт, что компания Илона Маска успешно вживила человеку чип, и теперь он может силой мысли управлять гаджетами. Депутат подчеркнул, что у этой истории есть две стороны. С одной — технология может использоваться в медицинских целях для парализованных людей. Но с другой — применение в других областях делает ее опасной.

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«Другая сторона медали — это опасность использования этой методики в совершенно других целях. Я не могу сказать, каких, но это можно вообразить», — подчеркнул депутат.

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