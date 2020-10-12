Депутат рассказал о трех условиях для избежания жесткого карантина

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о трех условиях, которые нужно соблюдать, чтобы избежать жесткого карантина.

Первым из них является соблюдение людьми мер профилактики. Депутат пояснил, что это остановит рост заболеваемости COVID-19, сообщил сайт URA.ru.

«Нам нужно не пугать людей, а постоянно объяснять: как формируется иммунитет, почему важно носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки. Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать», — подчеркнул он.

Помимо прочего, введение строгих ограничений удастся обойти, если проводить вакцинацию групп риска. Третьим условием Морозов назвал сохранение баланса между инфицированными и теми, кто страдает от других недугов. Председатель комитета напомнил, что кроме коронавируса есть и другие опасные болезни. Поддержанием баланса должны заниматься медицинские специалисты.