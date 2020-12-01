Депутат рассказал, каких болезней кроме СОVID-19 нужно опасаться россиянам

К настоящему моменту по всему миру от коронавируса скончались уже практически полтора миллиона человек. При этом от других недугов каждый год умирает 60 миллионов жителей планеты.

«Около 70% смертей на всем земном шаре происходит от двух видов заболеваний: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Онкология сейчас уверенно догоняет сердечно-сосудистые болезни и, скорее всего, в ближайшее десятилетие обгонит их», — отметил Менделевич.

Он пояснил, что развитие рака больше свойственно пожилым людям. Вместе с продолжительностью жизни увеличивается и количество людей с онкологическими заболеваниями. Депутат рассказал, что еще десять лет назад Россия серьезно отставала от других стран в лечении рака и заболеваний сердца.

Стентирование теперь считается у наших медиков «рутинным». Людей оперируют и отпускают домой на следующий день. Для борьбы с инсультами по всей стране действуют сосудистые центры. Менделевич добавил, что онкологические заболевания и болезни сердца по уровню смертности догоняют такие недуги, как деменция и болезнь Альцгеймера.