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    23 октября 2020, 12:04

    Депутат рассказал, как решить проблему пренебрежения масочным режимом

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов рассказал о решении проблемы с пренебрежением масочным режимом в период пандемии коронавируса, пишет сайт kp.ru.
    Депутат рассказал, как решить проблему пренебрежения масочным режимом

    Парламентарий считает, что причиной отказа носить маски и перчатки может быть недостаток денег у граждан.

    «Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», — подчеркнул Нилов.

    По его словам, можно раздавать средства индивидуальной защиты в магазинах, ресторанах и спортзалах. Депутат считает, что побудить пользоваться антисептиками может «постоянная социальная реклама».