Депутат рассказал, как решить проблему пренебрежения масочным режимом

Парламентарий считает, что причиной отказа носить маски и перчатки может быть недостаток денег у граждан.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», — подчеркнул Нилов.

По его словам, можно раздавать средства индивидуальной защиты в магазинах, ресторанах и спортзалах. Депутат считает, что побудить пользоваться антисептиками может «постоянная социальная реклама».