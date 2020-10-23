Депутат рассказал, как решить проблему пренебрежения масочным режимом
Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов рассказал о решении проблемы с пренебрежением масочным режимом в период пандемии коронавируса, пишет сайт kp.ru.
Парламентарий считает, что причиной отказа носить маски и перчатки может быть недостаток денег у граждан.
«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», — подчеркнул Нилов.
По его словам, можно раздавать средства индивидуальной защиты в магазинах, ресторанах и спортзалах. Депутат считает, что побудить пользоваться антисептиками может «постоянная социальная реклама».