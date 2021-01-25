Депутат призвал россиян рассказывать о прививке от COVID-19 в соцсетях

По словам парламентария, многие пациенты, сделавшие прививку от COVID-19, делятся в интернете впечатлениями о процедуре. Также люди объясняют, что чувствовали после введения препарата. Как считает Боярский, это может стать хорошим способом популяризовать вакцинацию.

При этом размещать в Сети личный «отчет» или нет, каждый должен решать самостоятельно.

«Лично я сделал пост в социальных сетях о том, что привился сначала от гриппа, а теперь „Спутником V“ от коронавируса. Если кто-то из публичных людей считает возможным сделать так же, я считаю, что в нынешней ситуации это можно только приветствовать», — подчеркнул депутат.

Как считает Боярский, пример популярных личностей крайне важен. Он может помочь тем, кто медлит с прививкой, принять верное решение. Мужчина добавил, что сам постоянно разъясняет, как ощущал себя после вакцинации. Об этом его спрашивают друзья, коллеги и семья.